Damartex renforce sa capacité financière

(Boursier.com) — Damartex confirme avoir obtenu de ses quatre partenaires bancaires la suspension de ses covenants financiers pour l'exercice clos au 30 juin 2020 et un allègement de ses covenants pour les 2 exercices suivants.

Par ailleurs, Damartex a obtenu la mise en place d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 80 ME. Ce prêt est d'une maturité d'un an et est agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juillet 2026).

" Ces mesures vont permettre d'améliorer la liquidité du Groupe et de faire face aux échéances de trésorerie à court terme. Cela assure également une plus grande marge de manoeuvre pour adresser les scénarios les plus négatifs concernant l'évolution du Covid-19 dans les prochains mois ", commente Damartex.