Damartex : recentrage confirmé

(Boursier.com) — Damartex monte de 0,8% à 4,79 euros, alors que le groupe a annoncé être entré en négociations exclusives avec le groupe CTFI pour la cession d'Afibel. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique Dare. Act. Impact. 2026, Damartex avait annoncé en septembre 2023 sa volonté d'engager la mise en vente de l'activité Afibel, afin de concentrer ses efforts et ses investissements sur un nombre limité de marques...

Le projet de transaction est soumis aux procédures usuelles de consultation des instances représentatives du personnel. Sa finalisation devrait intervenir au premier trimestre 2024.

"Nous avions déjà retraité Afibel lors de l'annonce de sa mise en vente et maintenons notre scénario à ce stade (CA 2023-24 à 560 ME -13,9%, avec 16 ME d'EBITDA hors IFRS 16)... Comme attendu, la finalisation de cette cession devrait intervenir au premier trimestre 2024" commente Portzamparc qui vise un cours de 6,50 euros en conseillant de conserver le dossier.