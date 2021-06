Damartex : rassuré ?

(Boursier.com) — Compte tenu de la bonne performance du groupe et d'une trésorerie positive, Damartex a annoncé le remboursement par anticipation de son Prêt Garanti par L'État (PGE) de 80 ME, mis en place en juillet dernier avec une maturité d'un an.

Pour faire face aux incertitudes générées par la crise sanitaire, Damartex a souscrit auprès de son pool bancaire un Prêt Garanti par l'Etat de 80 ME. Ce prêt était agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juillet 2026).

Près d'un an après, fort du niveau de trésorerie générée grâce à la dynamique de l'activité, et du renforcement de ses fonds propres réalisé dans le cadre de l'augmentation de capital en octobre 2020 d'un montant de 33,9 ME, Damartex est donc en mesure de procéder, par anticipation, au remboursement de ce Prêt Garanti par l'Etat... "Un élément rassurant de plus après les bons signaux des derniers mois" estime Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier en visant un cours de 22 euros.

Le titre est stable sur les 19 euros ce vendredi en bourse de Paris.