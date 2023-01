Damartex : prudent pour les prochains mois

(Boursier.com) — Damartex finit le 1er semestre de l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires à 364,6 millions d'euros, en retrait par rapport à l'année précédente (-9,2% à taux de change réels, -9,1% à taux de change constants). Dans un contexte marqué par l'inflation et la baisse du pouvoir d'achat, les ventes s'élèvent à 229,2 ME, en diminution de -6,4% au 2e trimestre (-6,0% à taux de change constants). Le ralentissement du marché anglais s'accentue et impacte les marques du Groupe sur cette zone.

Damartex reste confiant quant à sa stratégie de diversification au travers de ses 3 pôles, qui restera une force pour les trimestres à venir. Dans un environnement de marché marqué par une forte incertitude, particulièrement sur le marché anglais, prudence et pilotage ajusté continueront de guider le Groupe ces prochains mois.