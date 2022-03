Damartex : prudence de mise

(Boursier.com) — Damartex a conclu le premier semestre de l'exercice 2021/2022 avec un chiffre d'affaires à 401,7 MEUR, stable comparé à l'année dernièr. L'Ebitda opérationnel s'est affiché à 13,8 ME, en repli de 48,1%, résultant en grande partie d'un contexte d'activité perturbé et des hausses des coûts de transports et de matières premières. Le résultat opérationnel courant s'établit à 10 ME contre 15,3 ME sur l'exercice précédent, particulièrement impacté par le pôle Home & Lifestyle, ainsi que par un effet de périmètre qui masque un niveau d'activité positif.

Damartex a clôturé le semestre avec un résultat net à 9,3 ME contre 11,1 ME pour le semestre 2020/2021.

Malgré une situation financière solide et les effets positifs du déploiement de son plan Transform To Accelerate, la société aborde la période actuelle avec prudence compte tenu de l'inflation en Europe et du conflit en Ukraine qui risquent de peser sur la consommation. "La tonalité est prudente compte tenu du contexte inflationniste et du conflit en Ukraine qui devraient peser sur la consommation des seniors" commente Portzamparc. "Après révision en baisse de notre scénario et mise à jour des paramètres de marché, nous plaçons notre objectif de cours à 18 euros, contre 21,5 euros auparavant, et confirmons notre avis à conserver" conclut l'analyste. Le titre recule ce midi de 3,2% à 15,30 euros.