Damartex : performance saluée !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Damartex grimpe de plus de 6% ce vendredi à 19,20 euros, après avoir clôturé un troisième trimestre en croissance de +20,4% à taux de change réels (+20,8% à taux constants) pour un chiffre d'affaires qui s'établit à 195,2 ME. Cette progression confirme la bonne dynamique d'activité observée sur les deux premiers trimestres de l'exercice, respectivement de +1,3% et +6,2% à taux de changes réels. Si le groupe bénéficie d'un effet de base favorable, cette bonne performance s'inscrit malgré tout dans un contexte économique qui reste dégradé (mesures sanitaires, magasins fermés dans plusieurs marchés).

Ces bons résultats reflètent la volonté de Damartex de continuer à investir pour développer le chiffre d'affaires. C'est particulièrement le cas sur le canal E-commerce où l'accélération digitale se traduit par une croissance de l'activité de +75,6% sur le troisième trimestre et de +60,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice à taux de change réels.

Sur le trimestre écoulé, la croissance a été tirée principalement par l'enseigne Damart avec une croissance de +29,5% à taux réels (+29,9% à taux de change constants). Cette dynamique témoigne de l'impact positif de la stratégie de modernisation et des investissements marketings engagés. En France, l'activité enregistre un rebond sur l'ensemble des canaux de distribution (Magasins, Ventes Par Catalogue et Web) de près de +25% à taux réels. En Belgique et au Royaume- Uni l'activité reste solide avec une progression respectivement de +20,1% et +50,2% à taux réels.

Perspectives affichées

Les dernières publications de l'exercice en cours, témoignent de l'ambition forte du Groupe, au travers de la mise en oeuvre de son plan stratégique "Transform to Accelerate 2.0" visant à renouer avec la croissance grâce à un positionnement fort dans le segment de la silver économie. Le groupe poursuit ses efforts dans le cadre du déploiement de sa stratégie, visant à générer de la croissance rentable. Il reste toutefois prudent compte tenu d'une situation sanitaire toujours tendue...

"Le groupe démontre la pertinence de son modèle omnicanal avec une transformation digitale initiée depuis 4/5 ans qui s'est véritablement accélérée depuis la crise sanitaire" commente Portzamparc qui table désormais sur un exercice annuel en progression de 10,4% (vs +6,1%e précédemment) avec un impact de +10% sur les BPA. "Après relèvement de nos scénarios 2020-21 et 2021-22, notre objectif est porté de 19 à 22 euros et notre opinion 'Acheter' réitérée" conclut l'analyste.