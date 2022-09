Damartex : message reçu !

(Boursier.com) — Damartex grimpe de 9,5% à 11,55 euros ce jeudi après avoir conclu l'exercice 2021/22 sur un chiffre d'affaires à 719 ME, impacté par un contexte macroéconomique difficile. Il s'agit d'un repli de -5,9% à taux réels par rapport à l'exercice précédent mais d'une hausse de +4,8% par rapport à l'exercice 2019/20. Dans un environnement complexe impacté par les tensions inflationnistes et la guerre en Ukraine, l'EBITDA ressort à 8,9 ME, en repli de -75,6% par rapport à l'exercice 2020/21.

Alors même que l'activité marquait un ralentissement au second semestre et que des hausses sensibles étaient constatées sur l'ensemble des coûts, la société a maintenu ses investissements de transformation. Damartex a clôturé l'exercice 2021/22 avec un résultat net à -5,8 ME.

Compte tenu de l'impact du contexte dégradé et de la poursuite du plan de transformation, le Directoire proposera la distribution d'un dividende de 0,10 Euros par action lors de l'Assemblée Générale prévue le 17 novembre 2022.

Portzamparc parle d'une publication dégradée "sans véritable surprise"..."Concernant l'exercice 2022-23, nous pensons que la tonalité du management devrait rester prudente face aux nombreuses incertitudes pesant sur la consommation des seniors" estime le broker qui vise un cours de 13,50 euros sur le dossier.