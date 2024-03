Damartex : les comptes semestriels plombés par la chute d'activité

(Boursier.com) — Damartex conclut le 1er semestre de l'exercice 2023/2024 avec un chiffre d'affaires de 292,9 millions d'euros, en retrait comparé à l'année dernière (-11,6% à taux de change réels et constants).

L'Ebitda opérationnel du Groupe s'affiche à 4,9 ME (11,6 ME l'an dernier), un repli essentiellement lié à la baisse d'activité observée sur la période.

Damartex clôture le semestre avec un résultat net des activités poursuivies de -12,7 ME (+1,4 ME pour le 1er semestre 2022/2023).

Situation financière

La situation financière nette s'établit à -90,7 ME à fin décembre 2023 (-81,9 ME à fin juin 2023), reflétant les investissements du Groupe et sa gestion renforcée des stocks pour s'adapter aux évolutions de la demande. Le besoin en fonds de roulement s'élève à 33,3 ME à fin décembre 2023 (40,6 ME l'an dernier). Conformément à sa volonté de concentrer ses efforts et ses investissements sur un nombre plus limité de marques, le Groupe a cédé sa marque de mode grande taille Afibel.

Cotation...

Perspectives

Damartex maintient le cap avec détermination sur l'optimisation de ses frais fixes et variables, sa gestion active de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement. Le groupe poursuit ses investissements sur ses objectifs de croissance et de création de valeur. Dans un environnement incertain, Damartex commence à voir les fruits des efforts engagés.