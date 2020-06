Damartex : les actionnaires auront à statuer sur une augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les actionnaires de Damartex sont informés qu'une Assemblée générale extraordinaire se tiendra le jeudi 16 juillet à 14h30. Dans le contexte d'épidémie de Covid-19 et dans la continuité du respect des mesures sanitaires pour endiguer l'épidémie, le Directoire a décidé, lors de sa séance du 28 mai, de tenir son Assemblée générale à huis-clos sans présence physique des actionnaires au siège de la société.

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée générale ou en donnant mandat à un tiers (conformément aux dispositions statutaires) en utilisant le formulaire prévu à cet effet et téléchargeable sur le site de la société. Les modalités précises de vote par correspondance ou par procuration seront décrites dans l'avis préalable et l'avis de convocation.

L'avis préalable à l'Assemblée générale, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, sera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (Balo) du 10 juin 2020. L'avis de convocation sera publié au Balo le 1er juillet prochain et dans un journal d'annonces légales.

A cette occasion, les actionnaires seront invités à se prononcer sur la réalisation d'un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique Transform To Accelerate 2.0.