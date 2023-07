Damartex : le contexte pèse sur les ventes

(Boursier.com) — Damartex clôture l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires à 650,4 ME, en retrait par rapport à l'exercice précédent de -9,5% à taux de change réels et de -9% à taux de change constants.

L'activité est impactée par l'environnement macro-économique défavorable et la contraction de la consommation observée sur certains marchés et notamment en Grande-Bretagne. Après un premier semestre en repli par rapport à l'exercice précédent, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 285,8 MEUR au second semestre, en baisse de -9,9% à taux de change réels et de -8,9% à taux de change constants.