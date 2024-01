Damartex : le chiffre d'affaires recule au 1er semestre

(Boursier.com) — Damartex clôture le 1er semestre de l'exercice 2023-2024 avec un chiffre d'affaires de 292,9 millions d'euros, en retrait par rapport à l'année précédente (-11,6% à taux de change réels et constants).

Dans un contexte résolument instable, marqué par une inflation toujours élevée, une diminution du pouvoir d'achat des ménages comme des entreprises et une faible croissance économique, les ventes du 2e trimestre s'affichent à 183,6 ME, en diminution de -13,3% à taux de change réels et constants. Le marché anglais poursuit notamment son fort ralentissement, impactant les marques du Groupe sur cette zone.

Dans un environnement de marché encore incertain et une activité économique marquée par la déconsommation des ménages, Damartex maintient ses engagements, adapte son organisation et poursuit, avec agilité commerciale et prudence, la gestion très rigoureuse de ses activités tant en matière de dépenses que de trésorerie.

Par ailleurs, le Groupe continue ses efforts de déploiement de son nouveau plan stratégique Dare. Act. Impact 2026.