Damartex : jamais trop prudent...

(Boursier.com) — Damartex grimpe de 1,6% à 12,60 euros ce jeudi, alors que sur le premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires à 386,9 ME, en hausse de 0,3% en termes réels par rapport à l'an dernier sur la même période et de +0,1% à taux de change constants. Le résultat opérationnel courant (ROC) est de nouveau positif à 2,4 ME grâce notamment aux bonnes performances de l'enseigne Damart. Au titre de son premier semestre, le groupe a renoué avec un résultat net positif à 1,9 ME...

L'endettement financier net du groupe a augmenté de 6,3 ME par rapport au 31 décembre 2018 pour atteindre 42,5 ME.

Damartex se dit "prudent" au vu des incertitudes liées à l'épidémie du coronavirus. En effet, celle-ci pourrait avoir des impacts négatifs sur la consommation des seniors, ainsi que sur les approvisionnements...

"Si les premiers effets du plan de transformation sont visibles et que la diversification stratégique en assistance respiratoire améliore à la fois le 'mix produit' et le profil de risque (CA récurrent), nous manquons de visibilité à court terme" explique Portzamparc qui ajuste sa recommandation à 'Conserver' contre 'Renforcer' précédemment, avec un TP qui recule de 15,5 à 14,5 euros/action.