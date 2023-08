Damartex : Finalisation des opérations de restructuration et mise en place de nouveaux financements

(Boursier.com) — Damartex annonce la finalisation de ses opérations de restructuration conclues avec ses partenaires bancaires historiques et le groupe familial Despature, son actionnaire de référence.

L'injection de nouvelles liquidités et la restructuration de l'endettement du Groupe ont été finalisées dans le cadre de la réalisation ce jour :

- de la mise à disposition de Damartex par ses partenaires bancaires historiques de prêts garantis par l'Etat "Résilience" d'un montant total de 35 ME en principal ;

- du refinancement des lignes RCF existantes par un nouveau crédit renouvelable syndiqué d'un montant total de 120 ME en principal ;

- de la mise à disposition de Damartex par son actionnaire de référence d'un prêt d'actionnaire d'un montant total de 8,5 ME en principal ;

- du maintien des découverts consentis à Damartex pour un montant total de 21 ME en principal ; et

- de la confirmation des crédits documentaires, à hauteur de 10,5 ME en principal, répartis entre Damart SAS et Damartex UK Ltd.

Ces opérations ont été réalisées conformément à l'accord conclu par le Groupe, ses partenaires bancaires historiques et son actionnaire référence le 19 juillet 2023 et homologué par le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 juillet 2023.