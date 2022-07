Damartex fait preuve de prudence

(Boursier.com) — Damartex clôture l'exercice 2021-2022 avec un chiffre d'affaires à 719,0 millions d'euros, en repli de -5,9% à taux réels par rapport à l'exercice précédent (-7,1% à taux de change constants), impacté par un contexte économique difficile. Après un 1er semestre stable en comparaison de l'année précédente, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 317,2 ME au second semestre, pâtissant d'un ralentissement des ventes de -12,3% à taux réels (-13,2% à taux constants) par rapport à la même période de l'exercice précédent.

En dépit d'un environnement macroéconomique et géopolitique dégradé, Damartex poursuit le déploiement de son plan stratégique Transform to Accelerate 2.0 pour accompagner son développement tout en faisant face aux tensions persistantes sur les approvisionnements. Le Groupe fait preuve de prudence en restant extrêmement agile quant à l'évolution rapide de la conjoncture, et anticipe, comme évoqué lors de la publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre, un impact négatif sur les résultats annuels de l'exercice 2021-2022.