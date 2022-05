Damartex fait part du décès de Bruno Defache, Directeur Administratif et Financier et membre du directoire

(Boursier.com) — C 'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que Damartex a appris le décès soudain de Bruno Defache, Directeur Administratif et Financier et membre du directoire le 12 mai 2022, dans sa 54e année.

Bruno Defache avait rejoint le Groupe Damartex en 2001. En plus de 20 ans, il a été un acteur important de son développement, oeuvrant à la diversification de son activité et contribuant à sa solidité financière. Reconnu pour son professionnalisme et son engagement, il était apprécié par l'ensemble des collaborateurs du Groupe. Depuis 2011, il était membre du Directoire du Groupe, au sein duquel il était en charge des fonctions financière & juridique.

Le Conseil de surveillance et son Président, Jean Guillaume Despature, le Président du Directoire, Patrick Seghin, ainsi que l'ensemble des équipes de Damartex s'associent à la peine de sa famille et lui présentent ses sincères condoléances.