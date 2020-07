Damartex et Financière Trésor du Patrimoine s'accordent sur la reprise partielle de 'Jours Heureux'

Damartex et Financière Trésor du Patrimoine s'accordent sur la reprise partielle de 'Jours Heureux'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'annonce de son plan de transformation début juin 2020, Damartex avait indiqué vouloir recentrer son portefeuille d'activités sur un nombre restreint de marques afin de pouvoir assurer les investissements nécessaires à leur modernisation.

Suite à cette annonce, Damartex a reçu plusieurs marques d'intérêt pour la reprise de l'enseigne 'Jours Heureux'. Après études des différentes propositions, Damartex annonce avoir signé un accord engageant avec le Groupe Financière Trésor du Patrimoine (L'Homme Moderne, Traditions du Périgord, Léon Fargues...) pour la reprise de l'activité vente à distance de Jours Heureux. Cet accord n'inclut pas l'activité des trois magasins opérés par Jours Heureux ; la fermeture de ceux-ci sera effectuée par Damartex.

Le projet présenté par le Groupe Financière Trésor du Patrimoine a retenu l'attention de Damartex, présentant des garanties solides pour assurer le développement futur de Jours Heureux et préserver le maximum d'emplois.

-Dans son projet industriel, la volonté de Trésor du Patrimoine est d'investir dans le développement de l'enseigne. Jours Heureux intégrera ainsi le pôle Vins et Saveurs de France de Trésor du Patrimoine et continuera d'opérer sous son nom propre.

-Ce projet va également permettre de conserver 7 CDI et 1 CDD sur les 15 emplois que comptent Jours Heureux. Par ailleurs, Trésor du Patrimoine s'engage à conserver ces emplois pendant une durée de deux ans minimum.

La réalisation de l'opération de reprise devrait se finaliser dans les prochaines semaines.

"La diversité de produits offerts par Jours Heureux, ainsi que son positionnement actuel est parfaitement complémentaire avec nos activités existantes. Nous sommes ravis de compter sur une nouvelle marque forte pour continuer la croissance de notre offre alimentaire et vins en ligne" a déclaré Rémy Derek Smith, Président de Financière Trésor du Patrimoine.

"L'enseigne Jours Heureux dispose de nombreux atouts et est idéalement positionnée pour profiter de la croissance du marché de la distribution alimentaire en ligne. L'offre de Trésor du Patrimoine, en plus de présenter une logique industrielle indéniable, va permettre de préserver la moitié des effectifs et d'offrir un nouvel horizon de croissance à l'enseigne" a ajouté Patrick Seghin, Président du Directoire de Damartex.