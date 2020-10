Damartex en légère croissance pour débuter l'exercice

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er trimestre de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires de Damartex s'élève à 155,2 ME, en légère croissance de +1,3% à taux réels par rapport à la même période en 2019 (+1,3% à taux de change constants). Si le Groupe retrouve un niveau d'activité d'avant crise, le Covid-19 continue d'impacter différemment les trois pôles de Damartex.

Le chiffre d'affaires du pôle " Fashion " s'établit à 111,8 ME sur le trimestre, en retrait de -2,7% à taux de change réels (-2,6% à taux de change constants). L'activité " Home & Lifestyle " clôture un premier trimestre en croissance de +9,1% à taux de change réels, avec un chiffre d'affaires à 35,9 ME (+9,2% à taux de change constants). Enfin, le pôle " Healthcare ", nouvellement créé et regroupant les activités de Sédagyl et Santéol, enregistre une croissance de +36,3% à taux de change réels pour un chiffre d'affaires à 7,4 ME, conforme aux attentes de développement projetées par Damartex.