Damartex : diversification appréciée

(Boursier.com) — Dans des volumes très restreints, Damartex gagne 2,2% à 14,2 euros à l'ouverture du marché parisien. Le groupe a annoncé hier soir l'acquisition de 95% des titres de la société Santéol, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisé dans l'assistance respiratoire. Santéol opère majoritairement en région Grand-Est et PACA ; l'entreprise réalisera sur l'année 2019 un chiffre d'affaires de 8 ME pour un EBITDA ajusté de 3,7 ME.

Portzamparc note que l'entreprise poursuit sa stratégie de diversification et compte poursuivre dans cette voie en saisissant d'autres opportunités. Compte tenu de la forte baisse du titre depuis 24 mois, la maison de bourse passe de 'conserver' à 'renforcer' avec un objectif rehaussé de 14,9 à 15,5 euros.