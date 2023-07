Damartex : détails du protocole de conciliation

(Boursier.com) — Damartex annonce la signature en date du 19 juillet 2023 d'un accord avec ses partenaires bancaires historiques et son actionnaire de référence portant sur la restructuration de son endettement financier actuel et la sécurisation de nouveaux financements.

Dans un contexte macroéconomique difficile lié à la guerre en Ukraine, à la pression inflationniste et à la crise de l'énergie, le groupe a réalisé sur l'exercice 2022/2023 un chiffre d'affaires consolidé de 650,4 ME en retrait de -9,5% à taux de change réels par rapport à l'exercice précédent. Le ralentissement de l'activité s'est ressenti sur chacun des trimestres de l'exercice.

Anticipant une tension de trésorerie au cours du premier trimestre de l'exercice 2023/2024, Damartex a renforcé les mesures déjà mises en oeuvre de réduction des coûts et d'optimisation de sa trésorerie via, notamment, l'accroissement du recours à la centralisation de trésorerie.

En parallèle, le groupe a engagé proactivement des discussions avec ses partenaires bancaires et son actionnaire de référence dans le cadre d'une procédure de conciliation pour sécuriser les concours existants dont il bénéficie et négocier les termes de nouveaux financements, lesquelles ont abouti à un protocole de conciliation.

Les principaux termes du protocole sont les suivants

la mise à disposition de Damartex par ses établissements bancaires partenaires de prêts garantis par l'Etat Résilience d'un montant total de 35 ME en principal, avec un différé d'amortissement en capital et intérêts de 12 mois et une faculté pour Damartex d'opter pour un différé d'amortissement du principal de 12 mois supplémentaires

le refinancement des lignes RCF existantes3 par un nouveau crédit renouvelable syndiqué mis à disposition de Damartex par ses quatre établissements bancaires, d'un montant total de 120 ME en principal, non assorti de sûretés, arrivant à maturité à horizon 24 mois, avec une option de prorogation de 6 mois additionnels sous réserve du respect par le Groupe de certains seuils

la mise à disposition de Damartex par le groupe familial Despature, son actionnaire de référence, d'un prêt d'actionnaire d'un montant total de 8,5 ME en principal

le maintien des découverts consentis à Damartex par deux établissements bancaires, pour un montant total de 21 ME en principal, pour une durée de 24 mois

la confirmation des crédits documentaires, à hauteur de 10,5 ME en principal, consentis par un établissement bancaire, répartis entre Damart SAS et Damartex UK Ltd, pour une durée de 24 mois.