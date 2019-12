Damartex confirme ses ambitions dans la 'Silver économie'

(Boursier.com) — Dans la continuité de son plan de transformation, Damartex annonce l'acquisition de 95% des titres de la société Santéol holding SAS, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisé dans l'assistance respiratoire.

Fondée en 2005 à Strasbourg, Santéol emploie 46 personnes. Santéol est spécialisé dans la prise en charge de patients souffrants de troubles respiratoires chroniques ou aigus. Santéol propose un accompagnement personnalisé de qualité, dédié au traitement des troubles respiratoires nocturnes du sommeil (Apnée du sommeil) mais également des pathologies chroniques nécessitants la mise en place d'une oxygénothérapie voire de ventilation non invasive à domicile.

Santéol opère majoritairement en région Grand-Est et PACA ; l'entreprise réalisera sur l'année 2019 un chiffre d'affaires de 8 ME pour un EBITDA ajusté de 3,7 ME.

DEVENIR UN ACTEUR DE REFERENCE DE l'ASSISTANCE RESPIRATOIRE À DOMICILE

La population atteinte du syndrome d'apnée du sommeil en France est estimée à 3 millions de personnes, seniors en grande majorité. Ce nombre devrait augmenter du fait de l'évolution démographique. Par ailleurs, seul un tiers des patients est actuellement pris en charge.

Pour répondre à cette demande croissante, Damartex entend soutenir Santéol dans son développement, principalement par l'ouverture de nouvelles agences, et reste également ouvert à d'autres opportunités d'acquisitions.

Fidèle à la stratégie d'intégration de Damartex, l'équipe dirigeante en place chez Santéol, animée par Didier Schmitt, conservera la gestion de l'entreprise de manière autonome afin d'en assurer le développement, tout en bénéficiant des compétences et du support des équipes de Damartex.