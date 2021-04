Damartex clôture le troisième trimestre sur une croissance de +20,4%

(Boursier.com) — Damartex clôture le troisième trimestre en croissance de +20,4% à taux de change réels (+20,8% à taux constants) pour un chiffre d'affaires qui s'établit à 195,2 ME. Cette progression confirme la bonne dynamique d'activité observée sur les deux premiers trimestres de l'exercice, respectivement de +1,3% et +6,2% à taux de changes réels. Si le groupe bénéficie d'un effet de base favorable, cette bonne performance s'inscrit malgré tout dans un contexte économique qui reste dégradé (mesures sanitaires, magasins fermés dans plusieurs marchés).

Ces bons résultats reflètent la volonté de Damartex de continuer à investir pour développer le chiffre d'affaires. C'est particulièrement le cas sur le canal E-commerce où l'accélération digitale se traduit par une croissance de l'activité de +75,6% sur le troisième trimestre et de +60,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice à taux de change réels.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, Damartex enregistre un chiffre d'affaires en nette amélioration de +9% à taux de change réels (+9,5% à taux de change constants) à 597,5 ME. Cette hausse est sensible sur tous les pôles et sur l'ensemble des canaux de distributions.

Le chiffre d'affaires du pôle "Fashion" s'établit à 436 ME sur les 9 premiers mois, en croissance de +5,6% à taux réels (+6% à taux de change constants). Au troisième trimestre, les ventes s'améliorent de +18,4% à taux réels (+18,7% à taux de change constants).

Sur le trimestre, la croissance est tirée principalement par l'enseigne Damart avec une croissance de +29,5% à taux réels (+29,9% à taux de change constants). Cette dynamique témoigne de l'impact positif de la stratégie de modernisation et des investissements marketings engagés. En France, l'activité enregistre un rebond sur l'ensemble des canaux de distribution (Magasins, Ventes Par Catalogue et Web) de près de +25% à taux réels. En Belgique et au Royaume- Uni l'activité reste solide avec une progression respectivement de +20,1% et +50,2% à taux réels.

En repli de -8,5% à taux réels, sur ces 3 derniers mois, l'activité de l'enseigne Afibel continue d'être impactée par sa transformation. La marque a dévoilé en fin de période son nouveau positionnement accompagné d'une campagne média dont les premiers effets sont attendus sur le prochain exercice.

Le chiffre d'affaires du pôle "Home & Lifestyle" s'établit à 137,9 ME en croissance de +16,5% à taux réels (+17,2% à taux de change constants) sur les 9 premiers mois. Les ventes du troisième trimestre s'élèvent à 48,8 ME en forte hausse de +25,2% à taux réels (+25,8% à taux de change constants).

Ce rebond s'explique notamment par les investissements digitaux et marketings visant à mettre en avant le renouvellement de l'offre et augmenter la part du Web dans le mix de vente. Ainsi sur le trimestre, tandis que Coopers of Stortford enregistre une croissance de +75,3% à taux réels, l'enseigne 3Pagen-Vitrine Magique accroît son activité de + 15,4% à taux réels.

Enfin le pôle "Healthcare" qui regroupe les enseignes Sedagyl et Santéol, ressort avec un chiffre d'affaires à 23,6 ME en nette progression de +40,1% à taux réels (+40,7% à taux de change constants sur les 9 premiers mois). Au titre du trimestre, l'activité enregistre une croissance de +28,4% à taux réels (+28,7% à taux de change constants) pour un chiffre d'affaires de 8,2 ME. Cette dynamique est conjointement tirée par les deux enseignes dont Santéol qui profite de l'intégration effective de Eden Médical depuis le 1er janvier 2021.

Perspectives

Les dernières publications de l'exercice en cours, témoignent de l'ambition forte du Groupe, au travers de la mise en oeuvre de son plan stratégique "Transform to Accelerate 2.0" visant à renouer avec la croissance grâce à un positionnement fort dans le segment de la silver économie.

Le Groupe poursuit ses efforts dans le cadre du déploiement de sa stratégie, visant à générer de la croissance rentable. Il reste toutefois prudent compte tenu d'une situation sanitaire toujours tendue.

Calendrier

Publication du chiffre d'affaires annuel, le 22 juillet 2021.