Damartex : bon plan ?

(Boursier.com) — Damartex grimpe de 7,7% à 14 euros ce vendredi, après avoir bouclé le 1er semestre de l'exercice 2020-2021 sur un chiffre d'affaires de 402,3 millions d'euros, en progression de +4,2% à taux de change réels (+4,7% à taux de change constants). Les ventes au 2e trimestre sont ressorties en hausse sensible de +6,2% à taux réels à 247,2 ME (+7% à taux de change constants).

Le groupe a connu une croissance soutenue, premiers effets visibles de la mise en oeuvre du plan "Transform to accelerate 2.0" (TTA 2.0). Cette progression est portée notamment par la forte augmentation du e-commerce (+54,2% à taux réels sur le semestre) et la hausse de la vente par catalogue. Ces deux canaux bénéficient d'un effet conjoncturel favorable lié à la crise sanitaire actuelle, véritable accélérateur de changement dans les modes de consommation.

A contrario, les ventes en magasins ont été négativement impactées par la fermeture des magasins lors des périodes de confinement. Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires dans ses principaux marchés, Damartex a bénéficié d'une forte reprise de la consommation au mois de décembre 2020.

Perspectives affichées

Dans un contexte particulièrement volatil, Damartex voit les premiers bénéfices de son plan de transformation TTA 2.0. L'agilité, un des cinq axes stratégiques de ce plan, a en effet permis de profiter pleinement de la reprise de la consommation en fin d'année.

Le groupe s'attend ainsi à une hausse sensible de son résultat sur le 1er semestre... Néanmoins l'incertitude de la crise sanitaire incite le groupe à la prudence sur la poursuite de l'activité sur l'exercice.

"La très forte hausse des ventes e-commerce confirme la pertinence des actions de renouvellement et modernisation de l'offre entamée par le groupe sur le plan digital" commente Portzamparc. "Si les perspectives restent encore incertaines, ce second trimestre envoie des signaux particulièrement encourageants et permet d'envisager plus sereinement la suite... "Après relèvement de notre scénario et mise à jour de notre perception du risque, notre objectif est relevé de 12,2 à 15,4 euros et notre recommandation passe de 'Renforcer' à 'Acheter'" conclut l'analyste.