Damartex : Acquisition d'Icelus Médical

(Boursier.com) — Le groupe Damartex annonce l'acquisition de 100% des titres de la société ADS par la société Santéol holding. Cette opération, tout comme les précédentes, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de transformation du Groupe "Transform to Accelerate - TTA 2.0".

La société ADS, prestataire de santé à domicile (PSAD) spécialisé dans l'assistance respiratoire, est basée à Villeparisis en Seine-et-Marne (77). Fondée en 2014 par David Sdez, elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3 ME en 2021 grâce à la confiance de plus de 5.500 patients qui reconnaissent sa qualité de service.

Ce rapprochement permettra à Santéol d'accélérer son développement. Combiné à la présence existante à l'ouest de Paris, Santéol pourra ainsi servir au mieux tous les patients de la région parisienne. Fort de son expertise, David Sdez accompagnera commercialement l'intégration d'ADS dans le groupe Santéol durant les douze prochains mois.

En accord avec son ambition de devenir leader européen de la Silver économie, le groupe Damartex traduit par cette acquisition, sa volonté de poursuivre le développement de son pôle Healthcare.

L'intégration d'ADS renforce Santéol dans son positionnement de leader sur la PSAD respiratoire avec plus de 22 000 patients accompagnés et une couverture géographique permettant une proximité accrue.

L'intégration de la société ADS dans les comptes du groupe Damartex interviendra dès le 1er juillet 2022.

CALENDRIER

Publication des résultats de l'exercice 2021/2022 : 7 septembre 2022

Réunion d'information financière - résultats annuels 2021/2022 : 8 septembre 2022.