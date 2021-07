Damartex : achat d'un prestataire de santé à domicile

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le cadre de son plan de transformation Transform To Accelerate, Damartex annonce l'acquisition de 80% des titres de la société MSanté.

MSanté, est un prestataire de santé à domicile (PSAD), spécialisée dans la perfusion et la nutrition. Elle a été créée par Stéphane Freche en 2013, qui reste actionnaire de la société à hauteur de 20% du capital. Le siège est situé à Granville dans la Manche.

Reconnue par les principaux hôpitaux de l'ouest de la France, l'équipe, composée principalement d'infirmiers et de nutritionnistes, coordonne la mise en place des soins auprès de plus de 2.000 patients à domicile. La société réalise 1,5 ME de chiffre d'affaires au travers de ses 3 agences situées à Caen, Nantes et Rennes.