Damartex : Accélération de l'activité en phase avec le plan de transformation

(Boursier.com) — Sur l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires du Groupe Damartex s'établit à 764,2 ME, en hausse de +11,4% à taux réels par rapport à l'exercice précédent (+11,6% à taux de change constants). Après un premier semestre en progression, le second semestre témoigne d'une belle reprise de l'activité malgré la persistance de la crise sanitaire, avec une hausse de +20,5% (+20,4% à taux de change constants) à 361,8 ME. Ainsi l'activité annuelle du Groupe s'établit en hausse de +6,1% par rapport à l'exercice 2018/19, période non affectée par la crise sanitaire.

Aux 3e et 4e trimestres, l'activité a connu une hausse sensible par rapport à l'exercice précédent à +20,4% et +20,7% à taux de change réels. Au-delà de l'effet de base favorable, les performances des pôles ont dans leur ensemble dépassé les attentes.

Au titre de l'exercice, malgré la cession de la marque Jours Heureux et les arrêts d'activité des enseignes La Maison du Jersey et de Delaby, les pôles "Fashion" et "Home & Lifestyle" montrent une belle résilience avec des progressions de +11,0% et +8,3% respectivement. Le pôle "Healthcare" a connu une croissance sensible de +42,1% à 31,5 ME.

Dans un environnement inédit, le groupe a poursuivi avec succès la mise en oeuvre de son plan de transformation "Transform To Accelerate TTA 2.0". La forte progression du e-commerce de +47,0% à 137,9 ME, le développement des nouveaux marchés sur les pôles Healthcare et Home & Lifestyle, ainsi que le redressement du pôle Fashion du fait de la modernisation des marques en cours, confirment la stratégie engagée.

La progression marquée des ventes impactera positivement le résultat, sans atteindre les proportions du 1er semestre, le Groupe ayant choisi d'investir du fait d'un contexte plus porteur.