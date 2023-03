Damartex : 2,9 ME de pertes au 1er semestre de l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Damartex conclut le 1er semestre de l'exercice 2022/2023 avec un chiffre d'affaires à 364,6 millions d'euros, en recul comparé à l'année dernière (-9,2% à taux de change réels).

L'Ebitda opérationnel du groupe s'affiche à 8 ME (13,8 ME l'an dernier), essentiellement lié à la baisse d'activité observée sur la période. Dans un environnement incertain, marqué par une inflation élevée et une contraction de la demande, un ajustement volontariste des activités aux réalités du marché a permis une stabilité de la marge et une optimisation des coûts tout en conservant des investissements de transformation.

Damartex clôture ce semestre avec un résultat net de -2,9 ME (9,3 ME pour le 1er semestre 2021/2022).

La situation financière nette s'établit à -67,9 ME à fin décembre 2022 (-48 ME à fin juin 2022), reflétant la poursuite des investissements du Groupe, et notamment l'acquisition de Icelus Médical, ainsi que la hausse du besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement se monte à 40,6 ME à fin décembre 2022.

Perspectives

Damartex estime que le solide pricing power de ses marques restera un atout pour les prochains mois. Le Groupe continue l'ajustement agile de ses activités, dans un contexte qui nécessite de faire preuve d'adaptabilité et de prudence.

En phase avec le marché, Damartex poursuit également son plan de transformation 'Transform To Accelerate TTA 2.0'.