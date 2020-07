Dalet : ventes semestrielles à +5%

(Boursier.com) — Dalet enregistre, malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire, un chiffre d'affaires de 25,9 ME sur le 1er semestre 2020, en hausse de +5% à données publiées.

Sur la base du contexte économique et sanitaire actuel, Dalet vise, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires annuel hors Matériels pour le Groupe proche de celui de l'an dernier.

A ce niveau d'activité, le résultat opérationnel courant pourrait avoisiner l'équilibre sur l'exercice, avec une saisonnalité accrue par rapport à 2019 entre le premier semestre, qui sera en perte significative (couts Ooyala et mise en oeuvre des mesures d'ajustement des charges opérationnelles à partir de mars) et le second semestre traditionnellement profitable.