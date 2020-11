Dalet : stabilité de l'activité sur 9 mois

(Boursier.com) — Dalet enregistre, au 3è trimestre de l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros, en recul de -9%, reflétant les effets de la crise sanitaire sur les activités 'licences' et 'services' avec un repli attendu des déploiements sur la période. Les revenus récurrents sont en hausse de +10% sur la période, avec la poursuite de la bonne dynamique observée sur les abonnements et les offres de maintenance. Sur le 3e trimestre, Dalet observe une progression de ses activités sur la zone EMEA de 6% alors que l'activité des zone Amériques et Asie-Pacifique est en repli par rapport au T3 2019.

Le chiffre d'affaires de Dalet sur les 9 premiers mois de l'exercice est stable par rapport à la même période de 2019 à 39,9 ME. Les revenus récurrents du Groupe sont en forte progression (+19%) pour les 9 premiers mois de l'exercice. Cette performance traduit l'intégration, sur 9 mois, des revenus Abonnements issus de la plateforme Flex Media (contre 2 mois en 2019) et de la croissance régulière des facturations Maintenance/support (+9% à 16,4 ME). La part récurrente du chiffre d'affaires, indicateur clé pour la société, atteint 45% sur les 9 premiers mois (38% en 2019). Le chiffre d'affaires de la partie Licences s'établit à 8,3 ME, en recul de -13% par rapport à la même période l'an dernier, pénalisé par le report ou le ralentissement de certains jalons sur les projets dans le contexte de crise sanitaire.

Sur la zone EMEA, l'activité progresse de +8% pour s'établir à 18,3 MEUR pour les 9 premiers mois. Les revenus de Dalet, pour la période, sont stables sur la zone Amériques à 18,1 ME et en net repli (-38%) pour la zone Asie-Pacifique à 3,5 ME.

Perspectives

Malgré les incertitudes liées à l'évolution du contexte sanitaire et économique, Dalet estime pouvoir limiter les effets de la crise sur l'activité du Groupe, grâce notamment à une part croissante de revenus récurrents et au maintien du carnet de commandes à un niveau élevé.

Sur la base du contexte économique et sanitaire actuel, Dalet vise, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires annuel hors Matériels proche de celui de l'an dernier et un résultat opérationnel courant pouvant avoisiner l'équilibre.

Signature des accords de prise de participation de Long Path Partners

A la suite du communiqué du 22 octobre, les instances représentatives du personnel de Dalet ont rendu leur avis le 23 octobre et approuvé unanimement le projet de prise de participation majoritaire de Long Path Partners, le management du Groupe Dalet restant inchangé à l'issue de l'opération.

Long Path Partners, l'équipe de direction de Dalet et certains de ses actionnaires historiques annoncent ainsi la signature des accords relatifs à la cession hors marché et à l'apport en nature, à une société ad hoc (NewCo), d'un total de 3.212.354 actions Dalet représentant environ 80,7% du capital et 84,4% des droits de vote théoriques de la société, à un prix de 13,52 euros par action.

La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du 4e trimestre 2020, reste soumise à des conditions documentaires usuelles.

A l'issue de cette opération, il est rappelé que Newco déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions Dalet, au prix unitaire identique de 13,52 euros. Il est également rappelé que Newco se réservera par ailleurs la possibilité de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique si la condition du seuil de détention était remplie. La clôture de l'offre publique pourrait intervenir au cours du 1er trimestre 2021.