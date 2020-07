Dalet : précisions sur le tour de table

Dalet : précisions sur le tour de table









Crédit photo © Dalet

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 3 juillet 2020 par l'AMF, Monsieur David Lasry, PDG du groupe, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 28 avril 2020, le seuil de 5% du capital de la société Dalet, et détenir à cette date 205.455 actions Dalet représentant 340.948 droits de vote, soit 5,43% du capital et 6,63% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution d'actions gratuites de la société Dalet au profit du déclarant. Le déclarant a précisé détenir, au 3 juillet 2020, 205.455 actions Dalet représentant 340.948 droits de vote, soit 5,16% du capital et 6,38% des droits de vote de cette société.