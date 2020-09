Dalet : précisions sur le capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 11 septembre 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 14 septembre 2020, M. John Pinto a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 28 avril 2020, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Soje Fund LP et Hinsdale LLC qu'il contrôle, le seuil de 20% du capital de la société Dalet, et détenir directement et indirectement, à cette date, 792.426 actions Dalet représentant 934.332 droits de vote, soit 19,91% du capital et 17,49% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de Dalet à la suite d'une attribution d'actions gratuites Dalet.

Le déclarant a par ailleurs précisé détenir, au 11 septembre 2020, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Soje Fund LP et Hinsdale LLC qu'il contrôle, 792.426 actions Dalet représentant 934.332 droits de vote, soit 19,91% du capital et 17,49% des droits.