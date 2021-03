Dalet : mise en oeuvre du retrait obligatoire demain

Dalet : mise en oeuvre du retrait obligatoire demain









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Dalet Holding et visant les actions Dalet qui s'est déroulée du 18 février 2021 au 10 mars 2021 inclus, l'Initiateur détient, de manière effective, 3.768.844 actions et 3.768.844 droits de vote Dalet représentant 94,71% du capital et 94,67% de ses droits de vote. Conformément à l'avis AMF D&I 221C0577 du 16 mars 2021, le retrait obligatoire sera mis en oeuvre le 23 mars 2021 et portera sur les 192.561 actions Dalet non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de Dalet à la date de clôture, à l'exception des 17.977 actions auto-détenues par la Société. Le même jour, les actions Dalet seront radiées du marché Euronext Paris géré par Euronext. Le retrait obligatoire sera effectué en contrepartie d'une indemnité, nette de tous frais, de 13,52 euros par action Dalet.

Le montant total de l'indemnisation a d'ores et déjà été versé par l'Initiateur sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès de CACEIS, centralisateur des opérations d'indemnisation, auprès duquel les intermédiaires financiers teneurs de comptes devront demander l'indemnisation correspondant aux avoirs de leurs clients. Les fonds non affectés correspondant à l'indemnisation des actions Dalet qui n'auront pas été réclamés seront conservés par CACEIS pendant une durée de 10 ans à compter de la date de mise en oeuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.