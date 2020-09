Dalet : la perte se creuse

Dalet : la perte se creuse









(Boursier.com) — Sur le 1er semestre 2020, Dalet réalise un chiffre d'affaires de 25,9 ME en croissance de +5% à données publiées.

Le résultat opérationnel courant pour le semestre s'établit à -3,7 ME vs. -1,5 ME, le niveau de chiffre d'affaires et sa saisonnalité accrue n'ayant pas permis une absorption optimum des charges, notamment de R&D sur la période.

Le résultat net part du groupe du 1er semestre s'élève à -3,8 ME contre -1,9 ME.

Dalet affiche une trésorerie nette de 2,8 ME et des capitaux propres de 13,8 ME.

Sur la base du contexte économique et sanitaire actuel, Dalet réaffirme son objectif de réaliser, pour l'exercice 2020, un chiffre d'affaires annuel hors Matériels pour le Groupe proche de celui de l'an dernier et un résultat opérationnel courant pouvant avoisiner l'équilibre.