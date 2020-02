Dalet : l'horizon s'éclaircit...

Dalet : l'horizon s'éclaircit...









Dalet a réalisé au 4e trimestre de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 18,5 millions d'euros, en progression de +7% en comparaison du 4e trimestre 2018 à données publiées, soit une croissance de +4% à périmètre comparable. Retraité des ventes de matériels et d'Ooyala, le chiffre d'affaire du T4 est en croissance de +6%.

Sur l'ensemble de l'année, les ventes ressortent à 58,5 ME en croissance de +5% à données publiées et de +2% hors impact Ooyala. Retraitée des ventes de matériels, la croissance annuelle à périmètre constant atteint +6%.

Le groupe a largement réalisé son objectif de progression de la marge brute commerciale, avec une augmentation de +6% hors contribution des actifs Ooyala et de +9% en intégrant ces derniers, ce qui représente 91% du chiffre d'affaires consolidé pour 53,3 ME de marge brute commerciale.

Atterrissage 2019

Dalet confirme envisager un résultat opérationnel courant 2019 proche de l'équilibre sur son nouveau périmètre, hors coûts exceptionnels liés à la croissance externe, mais intégrant la perte réalisée par la plateforme Ooyala Flex qui avait été prise en considération au moment de la négociation du prix d'acquisition. Renforcé par des flux d'exploitation positifs grâce à une variation de BFR en nette amélioration sur la période, Dalet dispose de toute la latitude financière nécessaire à la réalisation de ses objectifs en 2020 et au-delà.

Niveau record d'entrées en commandes

Le groupe a enregistré en 2019 un record d'entrées en commandes à 41,9 ME hors Ooyala (39,8 ME pour le précédent record de 2017), avec de nombreux projets remportés sur le dernier trimestre comme le méga deal annoncé récemment avec la radio publique espagnole RNE. Au 31 décembre 2019, Dalet dispose d'un carnet commandes facturables sur 2020 à son plus haut niveau à 49,7 ME dont près de 6 ME sur le produit Ooyala Flex.

Perspectives : croissance soutenue en 2020 et retour à la profitabilité

A l'appui de ce carnet de commandes historique, Dalet envisage une activité dynamique en 2020 tant sur son périmètre historique que sur la plateforme Ooyala Flex où le groupe compte confirmer son excellent démarrage commercial. L'intégration de la plateforme Ooyala Flex Media Platform est à la fois transformatrice et incrémentale pour l'offre de Media Asset Management Dalet, car elle élargit son offre de distribution de contenus multi-plateforme à un plus grand nombre de verticaux et de segments de marchés tout en accélérant la transition d'une partie des activités du groupe vers des revenus basés sur l'abonnement.

Au global, Dalet vise une croissance comprise entre 8 et 12%, en 2020 accompagnée d'un retour à la profitabilité.