Dalet est parvenu à faire progresser son chiffre d'affaires trimestriel

Crédit photo © Dalet

(Boursier.com) — Dalet a réalisé, malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire, un début d'exercice solide avec un chiffre d'affaires de 11,8 ME, en légère hausse de +1% à données publiées.

Le Groupe n'est pas en mesure de communiquer d'objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Néanmoins, Dalet, qui dispose d'une structure financière solide et de liquidités suffisantes, estime pouvoir limiter les effets de la crise sur l'activité du Groupe, grâce notamment à une part croissante de revenus récurrents (36% sur l'exercice 2019 et 48% au 1er trimestre 2020) et au maintien du carnet de commandes à un niveau élevé.

Ainsi, le Groupe enregistre, sur les 4 premiers mois de l'exercice 2020, des prises de commande pour un montant de 7,7 ME (contre 11,8 ME sur la même période en 2019 et 8,1 en 2018). A date, et en tenant compte des reports déjà annoncés par les clients, le carnet de commandes facturables de DALET pour les 9 mois restants de l'exercice 2020 s'établit à 40 ME.