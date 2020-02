Dalet : contrat de 6,5 ME en Espagne

Dalet : contrat de 6,5 ME en Espagne









Crédit photo © Dalet

(Boursier.com) — La société Dalet annonce avoir remporté, en partenariat avec Telefonica, un contrat majeur auprès d'un de ses clients historiques, la Radio Nacional de Espana (RNE).

L'appel d'offres lancé par la RNE concernait la modernisation et l'optimisation de son système de production et de diffusion de contenu, déjà opéré à partir de la solution Dalet depuis plusieurs années, et qui compte plus de 1.500 utilisateurs. De nouveaux modules seront également intégrés comme par exemple la distribution vers des médias sociaux, clients web et mobile, moteur de workflow (Business Process Management) et recherche fédérée entre les différents sites.

La totalité du contrat représente un montant de 6,5 millions d'euros dont la majeure partie est attribuée à Dalet (licences logicielles, services à valeur ajoutée et support sur une période de 5 ans). La division de solutions informatiques de Telefonica, 1er opérateur téléphonique espagnol, est en charge des services d'intégration.

Dalet souligne que ce contrat est l'un des plus importants jamais remportés. Son chiffre d'affaires sera reconnu principalement sur les deux prochains exercices.