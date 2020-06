Dalet : Assemblée générale convoquée

(Boursier.com) — Les actionnaires de Dalet sont avisés que l'Assemblée générale mixte se tiendra le lundi 29 juin 2019 à 11h au siège de la société à Levallois-Perret. Dans le contexte sanitaire actuel, cette Assemblée générale se tiendra à huis-clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. En conséquence, les actionnaires de Dalet SA sont invités à exercer leurs droits de vote à distance, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration selon les modalités précisées dans l'avis de convocation.

L'avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Balo du 25 mai.L'ensemble des informations et des documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés au Code de commerce français peuvent être consultés, au siège social de la société à Levallois-Perret et sur le site internet.