Dalet anticipe un résultat opérationnel courant 2020 proche de l'équilibre

(Boursier.com) — Dalet enregistre, sur l'exercice 2020, un chiffre d'affaires de 56,1 ME en recul limité de 4%, reflétant la résilience de l'activité hors matériels, en repli de 1% malgré les effets de la crise sanitaire et une activité de vente Matériels, non stratégique, en baisse sur 2020.

Le chiffre d'affaires de la partie Licences s'établit à 12,3 ME, en recul de -16% par rapport à 2019, pénalisé par le report ou le ralentissement de certains jalons sur les projets dans le contexte de crise sanitaire.

Les revenus récurrents du Groupe sont, eux, en progression (+16%) sur l'exercice. Cette performance s'appuie sur l'intégration en année pleine et la croissance des revenus Abonnements issus de la plateforme Flex Media (vs 6 mois en 2019) et de la hausse régulière des facturations Maintenance/support (+8% à 22,2 ME).

Sur la zone EMEA, l'activité progresse de +6% en 2020 pour s'établir à 27,1 ME. Les effets de la crise sont plus marqués sur la zone Amériques où les ventes sont en repli de -9% à 23,8 ME. Le chiffre d'affaires pour la zone Asie-Pacifique s'établit à 5,1 ME (-25%).

Dalet anticipe, pour l'exercice 2020, un résultat opérationnel courant s'approchant de l'équilibre.

Par ailleurs, concernant le rachat de la société, et l'offre proposée au prix de 13,52 Euros par action, Dalet Holding détient environ 83,1% du capital et confirme que l'offre publique devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.

Dans l'hypothèse où les actions détenues par les actionnaires minoritaires de Dalet représenteraient moins de 10% du capital et des droits de vote de Dalet à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Dalet Holding demanderait la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire des actions Dalet du marché Euronext à Paris.