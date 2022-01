Daimler : Mercedes-Benz voit ses ventes chuter au quatrième trimestre

(Boursier.com) — Mercedes -Benz a vu ses ventes mondiales plonger d'un quart au quatrième trimestre 2021 avec 566.500 unités commercialisées. Et ce malgré un bond de près de 30% des ventes de voitures électriques. La filiale de Daimler a particulièrement souffert en Europe (-29%) tandis que les régions Asie-Pacifique (-21,3%) et Amérique du Nord (-21,1%) n'ont guère plus performé. Sur l'ensemble de 2021, les ventes mondiales du constructeur de voitures de luxe ont reculé de 5%. Guère épargné par la pénurie mondiale de puces, le groupe allemand s'attend à ce que sa production reste perturbée par ce phénomène au cours des prochains trimestres.