Daimler : l'IPO de la branche poids lourds décidée aujourd'hui ?

L'avenir de la division poids lourds de Daimler pourrait se jouer dans les prochaines heures. Le conseil de surveillance du constructeur allemand doit se réunir dans la journée pour discuter de l'opportunité de procéder à introduction en bourse de la branche qui représente environ un cinquième des ventes totales du groupe. Selon les sources de 'Bloomberg', Daimler pourrait vendre une participation minoritaire de l'entité dans le cadre de cette opération qui pourrait avoir lieu dès le second semestre.

Depuis des années, les investisseurs pressent Daimler d'aller plus loin et d'envisager une cotation séparée de l'activité camions, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de véhicules utilitaires. L'hypothèse d'une IPO de cette division ressurgit d'autant plus régulièrement depuis que Daimler a entrepris en 2017 une réflexion sur une nouvelle organisation en entités indépendantes réunies au sein d'une même holding. Son concurrent Volkswagen a déjà franchi le pas l'an dernier avec l'IPO de Traton.

Selon les analystes, la branche poids-lourds de Daimler pourrait être valorisée autour de 30 milliards d'euros. La division a contribué à hauteur de 40,2 milliards d'euros aux revenus de l'entreprise en 2019 pour un résultat opérationnel de 2,46 milliards d'euros.