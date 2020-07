Daimler : des commentaires plutôt rassurants

(Boursier.com) — Après Tesla hier soir, Daimler a fait état de commentaires plutôt rassurants pour le compartiment automobile. Le propriétaire de la marque Mercedes-Benz anticipe un Ebitda et un free cash-flow positif sur l'année 2020 quoiqu'à un niveau inférieur à celui de 2019. Le titre profite de ces annonces pour bondir de plus de 5% à Francfort.

"En raison de la pandémie sans précédent de COVID-19, nous avons dû faire face à un trimestre difficile. Mais notre liquidité industrielle nette témoigne d'une maîtrise des coûts et d'une gestion de la trésorerie efficaces, que nous devons continuer à appliquer. Nous voyons maintenant les premiers signes d'une reprise des ventes, en particulier chez Mercedes-Benz, où nous connaissons une forte demande pour nos modèles haut de gamme et nos véhicules électrifiés. À l'avenir, nous sommes fermement déterminés à continuer d'améliorer la base de coûts de notre entreprise. Dans le même temps, nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs stratégiques clés : être à la pointe de l'électrification et de la numérisation", affirme Ola Källenius, président du conseil d'administration de Daimler et directeur de Mercedes-Benz.

Daimler a confirmé avoir essuyé une perte opérationnelle de 1,68 milliard d'euros au deuxième trimestre, un montant moindre que ce qu'anticipaient les analystes, pour des revenus de 30,2 MdsE (-29%). La perte nette est ressortie à 1,9 MdE.