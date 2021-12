Daimler : Daimler Truck grimpe pour ses débuts à Francfort

(Boursier.com) — Débuts réussis pour Daimler Truck à Francfort. Le titre de l'un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires au monde s'échange au-dessus des 29,5 euros après avoir ouvert à 28 euros. Attendue de très longue date, la scission de la branche camions du géant allemand de l'automobile avait été annoncée en février et présentée par les deux sociétés comme une opportunité de libérer de la valeur à la fois pour Daimler Truck et pour le propriétaire de Mercedes-Benz.

"Nous sommes certains que nous allons créer de la valeur", a déclaré ce matin le PDG de Daimler, Ola Kaellenius. "Les camions et les voitures ont des exigences différentes. Nous libérons ainsi le plein potentiel des deux sociétés". Ce spin-off est l'étape stratégique la plus importante pour Daimler depuis la vente de Chrysler en 2007 et un élément clé de la volonté du dirigeant de transformer le constructeur en une entreprise plus agile.

Le constructeur de camions, qui pèse environ 24 milliards d'euros en bourse, vise des marges bénéficiaires à deux chiffres en 2025, contre 6 à 8% en 2021. Son objectif dans les années à venir sera de stimuler les ventes de camions électriques, qui, espère-t-il, représenteront 60% de toutes les ventes d'ici 2030. "C'est maintenant que les choses démarrent vraiment pour Daimler Truck", a souligné son DG Martin Daum. Daimler Truck est désormais le plus grand constructeur mondial de véhicules utilitaires en termes de chiffre d'affaires, mais ses marges bénéficiaires sont inférieures à celles de concurrents tels que Scania de Traton et Volvo Trucks.

Daimler, qui sera bientôt rebaptisé Mercedes-Benz, a conservé 35% de Daimler Truck, tandis que 65% du capital ont été cédés à ses actionnaires. Ces derniers ont reçu une action Daimler Truck pour deux titres Daimler détenus.