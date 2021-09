D.R. Horton avertit sur ses revenus

(Boursier.com) — Alors que le promoteur immobilier Lennar publie ce soir ses trimestriels, le rival D.R. Horton perd du terrain, cédant 2,5% à Wall Street après son avertissement. Le groupe a mis à jour sa guidance et table désormais sur 21.300 à 21.700 livraisons de logements au quatrième trimestre, contre une fourchette antérieure allant de 23.000 à 24.500. Le constructeur évoque les perturbations de supply chain. Sur l'exercice, les livraisons iraient de 81.300 à 81.700. Les revenus T4 sont estimés entre 7,7 et 7,9 milliards de dollars, ce qui permettrait tout de même une croissance de 35 à 36% sur l'ensemble de l'exercice, entre 27,4 et 27,6 milliards de dollars.

Le groupe se montre en revanche confiant concernant sa marge brute, révisée en hausse, avec une guidance allant de 26,5 à 26,8% sur le quatrième trimestre, contre 26% à 26,3% auparavant espéré. Le groupe évoque en effet une forte demande et une offre limitée, ce qui soutient le 'pricing power'. L'effet net de ces changements sur la guidance du quatrième trimestre ne devrait donc en fait avoir qu'un impact minime sur les bénéfices, en comparaison de la guidance antérieure.