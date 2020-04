D'Ieteren : la hausse du dividende pour les salariés

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de D'Ieteren a décidé de revoir sa proposition de distribution du bénéfice et proposera à son Assemblée Générale de maintenir le dividende identique à celui de l'année dernière, c'est à dire 1 Euro par action, et d'allouer l'augmentation initialement prévue, soit 0,15 Euro par action, à la constitution d'un programme de solidarité venant en aide aux salariés du groupe qui subiraient des conséquences liées à la crise du Covid-19. Ce programme s'ouvrira aussi aux contributions personnelles des administrateurs, des dirigeants et des collaborateurs du groupe.