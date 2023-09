CymaBay s'enflamme à Wall Street après les résultats dans la CBP

(Boursier.com) — CymaBay s'envole de 26% avant bourse à Wall Street. CymaBay Therapeutics, société biopharmaceutique axée sur des thérapies innovantes pour les patients atteints de maladies hépatiques et d'autres maladies chroniques, a annoncé en effet aujourd'hui les premiers résultats positifs de son étude pivot de phase 3 RESPONSE. L'étude a évalué l'innocuité et l'efficacité du seladelpar, actif par voie orale, en cours de développement pour le traitement des patients adultes atteints de cholangite biliaire primitive (CBP). L'essai d'enregistrement a atteint les critères d'évaluation principaux et secondaires et soutient l'avancement des discussions réglementaires et le dépôt d'une demande d'approbation réglementaire auprès de la Food & Drug Administration (FDA), de l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA), juge le laboratoire.

Au total, 61,7% des patients sous seladelpar 10 mg ont atteint le critère d'évaluation composite principal lié à la phosphatase alcaline sérique et à la bilirubine à 12 mois contre 20% sous placebo. L'effet anti-cholestatique du seladelpar a été soutenu par la normalisation de la phosphatase alcaline à 12 mois (critère secondaire clé) chez 25% des patients avec seladelpar vs zéro sous placebo... Le traitement par seladelpar par rapport au placebo a également démontré une réduction statistiquement significative du prurit ou des démangeaisons (critère secondaire clé) après 6 mois de traitement, ajoute le groupe. Dans l'ensemble, l'innocuité était comparable entre les groupes placebo et seladelpar et était cohérente avec les études précédentes. Les événements indésirables survenus pendant le traitement, les événements indésirables graves et les abandons de patients étaient généralement équilibrés dans les bras de traitement et placebo. Il n'y a eu aucun événement indésirable grave lié au traitement dans l'étude. Le profil de tolérance de seladelpar semblait favorable et cohérent avec les études précédentes.