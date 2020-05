Cybersécurité : alliance entre Intrinsec et INQUEST

Cybersécurité : alliance entre Intrinsec et INQUEST









(Boursier.com) — INQUEST, filiale spécialisée dans le conseil et la prévention des risques du groupe Stelliant, leader français des services à l'assurance, s'associe à Intrinsec (Groupe Neurones), expert en cyber sécurité, pour lancer une offre partenaire unique sur le marché de la réponse à incidents cyber pour les entreprises. Cet accord s'inscrit dans la stratégie déployée par Stelliant depuis plusieurs années : proposer une galaxie de services performants à ses clients, fondée sur des partenariats solides, en sélectionnant les meilleurs experts de chaque métier.

Christophe Arrebolle, PDG de Stelliant, a déclaré : "Nous sommes convaincus qu'une stratégie de partenariats servant des projets en co-construction est celle qui gagnera dans les années à venir. La crise que nous traversons montre qu'elle va devenir essentielle. C'est en regroupant les qualités de chacun que nous pourrons faire face et le partenariat annoncé aujourd'hui en est la preuve. Intrinsec associe sa réputation d'expert technique dans le domaine de la cybersécurité à la capacité de conseil et de pilotage d'INQUEST dans le cadre de missions cyber liés à des sinistres."

Réponse adaptée

INQUEST et Intrinsec ont décidé de structurer leur collaboration actuelle, ayant constaté que leur association d'expertises répond particulièrement bien aux besoins des entreprises et de leurs assureurs. Ce partenariat pourra, dans un deuxième temps, être consolidé par des échanges capitalistiques pour conforter l'engagement et la volonté de l'ensemble des parties dans la durée.

Cyrille Barthélémy, PDG d'Intrinsec, a commenté : "En nouant un partenariat avec INQUEST, nous allons pouvoir renforcer notre présence auprès des assureurs et de leurs clients. Ils jouent un rôle de plus en plus important sur le marché de la sécurité informatique, face au développement croissant des polices d'assurance cyber contractées par les entreprises." Alexis Nardone, Directeur Général d' INQUEST, ajoute : "En croisant nos expertises, nous proposons une équipe de 150 experts avec une offre clé en main : les compétences techniques d'Intrinsec pour assurer leur sécurité informatique, et un pilotage complet de leur protection cyber, notamment dans la gestion du contrat d'assurance."

Les assureurs qui font déjà confiance à INQUEST ont pu déjà pu faire bénéficier à leurs assurés de l'efficacité du dispositif avec un accueil positif...

Expertise en pointe

Intrinsec, filiale du groupe Neurones et fondé en 1995, est expert en sécurité informatique, fort d'une expérience de 20 ans dans la protection des métiers de ses clients : lutte contre la cybercriminalité et la fraude, protection du patrimoine informationnel... La gamme de services s'adresse à tous types de structures et à tous types d'acteurs (DSI, RSSI, métiers...), et propose une approche complète et sur mesure.

INQUEST est une filiale du groupe Stelliant spécialisée en conseil et management des risques de l'IT et du Cyber mais également de la finance, de l'industrie, de l'automobile et de l'aéronautique. Cartographie des risques internes et externes d'entreprise, gestion de crise cyber, incendie ou environnementale, investigations et retours d'expérience, INQUEST agit au coeur des enjeux des entreprises.