Cybergun vise près de 60 ME de chiffre d'affaires annuel

(Boursier.com) — Cybergun annonce un chiffre d'affaires non audité du premier trimestre 2022 logé à 11,8 ME, contre près de 6 ME un an avant. Cette croissance est à mettre au crédit d'une solide performance commerciale des activités historiques, essentiellement dans l'Airsoft civil, et de la prise de contrôle de la société Valantur, fin 2021, qui a "profondément changé le profil de Cybergun en intégrant toute la chaîne de valeur de son pôle Militaire". Hors Valantur, le chiffre d'affaires de Cybergun à périmètre constant a progressé de +42% entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022. Toutes les divisions stratégiques de Cybergun sont en croissance entre le 1er trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022. Le pôle Militaire (multiplié par 17), intégrant désormais Valantur, représente 28% du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022 contre seulement 3% un an plus tôt. Le pôle Civil, qui représente 72% du chiffre d'affaires du nouvel ensemble, affiche une croissance de +46%.

Cybergun aborde la suite de l'exercice 2022 avec confiance et la perspective de nouvelles évolutions stratégiques majeures dans ses deux pôles d'activité. Dans le domaine Civil, Cybergun va bénéficier dès le 2ème trimestre 2022 du renforcement des liens avec le leader américain Evike. Les deux partenaires ont annoncé, coup sur coup, l'entrée de Evike à hauteur de 49% au capital de SAUSA et PALCO, les deux filiales américaines de Cybergun dédiées au marché américain, et le lancement d'Evike-europe.com, le plus gros site marchand d'Airsoft européen avec près de 10 000 références disponibles issues des catalogues de Cybergun et de Evike. Dans le domaine Militaire, Cybergun est engagé dans le processus de prise de contrôle de Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français, afin de créer ensemble le premier acteur français des armes de petits calibres. Le projet avance conformément au plan et le rapprochement entre les deux sociétés devrait être finalisé d'ici fin 2022. "Comme indiqué, Cybergun ne prévoit pas de recours à un financement de cette opération avec suppression du DPS et n'imposera donc pas de dilution à ses actionnaires", ajoute le groupe.

Fort de cette dynamique, le groupe vise, dès cette année, un chiffre d'affaires de près de 60 ME dont 1/3 avec la division Militaire.