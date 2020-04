Cybergun : succès du plan de désendettement financier

(Boursier.com) — Cybergun annonce le succès de son plan de désendettement financier par le remboursement de la dette obligataire et des autres dettes financières, soit un montant total de 11,8 ME.

A l'issue de la période de choix entre l'Option 1 (remboursement échelonné par equitization) et l'Option 2 (remboursement immédiat à hauteur de 30% du passif admis), qui a expiré il y a quelques jours, plus de 52% du montant total de la dette à restructurer a été apporté à l'Option 1.

Il s'agit d'un signal important envoyé par les créanciers qui témoignent ainsi de leur confiance dans la solution financière proposée par le Groupe et dans sa pérennité.

Parmi les créanciers obligataires ayant choisi l'Option 1 figure le fonds ALPHA BLUE OCEAN qui a ainsi choisi cette option pour l'intégralité de la créance obligataire de 900 KE qu'elle détenait à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée.

SOUTIEN FINANCIER DE RESTARTED INVESTMENT À HAUTEUR DE 2,5 MEUR

Comme annoncé, RESTARTED INVESTMENT, en complément de son soutien financier au Groupe, va apporter un total de 2,5 ME pour couvrir (i) l'avance de 15% du passif admis, prévue le 19 octobre 2020, aux créanciers ayant choisi l'Option 1 et (ii) le paiement de 30% du passif admis, dès le 16 avril 2020, à ceux ayant choisi l'Option 2.

C'est un nouvel engagement fort de l'actionnaire de référence qui confirme une nouvelle fois son profond attachement à la pérennité du Groupe.

PROCHAINE ÉCHÉANCE MAJEURE LE 16 AVRIL 2020

Le 16 avril 2020, les créanciers ayant opté pour l'Option 1 se verront attribuer, pour chaque Obligation apportée, 246 BSAK1 permettant, pour 1 BSAK1, de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN (avant regroupement) au prix de 0,19 euro.

Le même jour, chaque créancier ayant opté pour l'Option 2 recevra 33,37 euros par Obligation ainsi que 556 BSAK2a et 348 BSAK2b. Chaque BSAK2a permet de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN au prix de 0,10 EUR et chaque BSAK2b permet de souscrire à 100 actions nouvelles CYBERGUN au prix de 0,16 EUR.

Les caractéristiques détaillées des BSAK1, BSAK2a et BSAK2b, qui seront cotés sur Euronext Growth dès leur émission, sont disponibles sur le site Internet de CYBERGUN.

Les créanciers ayant opté pour l'Option 1 recevront également, pour chaque Obligation apportée :

- 16,68 Euros le 19 octobre 2020 ;

- 35% du passif admis dès que le produit net de cession des actions aura atteint 50% du

passif admis dans le cadre de l'Option 1 ;

- 75% du produit net de cession des actions résultant du solde de l'equitization dès que le produit net de cession de l'ensemble du passif admis dans le cadre de l'Option 1 aura été totalement equitizé.