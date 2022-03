Cybergun : succès commercial annoncé

(Boursier.com) — Cybergun annonce "un excellent bilan" de sa participation au dernier salon profession IWA OutdoorClassics 2022 qui s'est tenu comme chaque année à Nuremberg (Allemagne). IWA OutdoorClassics 2022 est le principal salon international de la chasse, des sports de tir, des activités de plein air et de la sécurité. L'édition 2022 a attiré 19 500 visiteurs professionnels de 111 pays à la rencontre de 856 exposants représentant 53 pays. Le retour de l'IWA OutdoorClassics après la dernière édition de 2019 "a rempli toutes ses promesses pour Cybergun qui a, en seulement 4 jours, généré 50 rendez-vous clients et identifié 85 prospects". Durant ce salon, plus de 400 KE de devis et commandes ont été engrangées, soit plus du double de la dernière édition, avec un taux de marge brute supérieur à 25%.