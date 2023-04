Cybergun signe un nouveau contrat de licence exclusive mondiale avec Shadow Systems LLC

(Boursier.com) — Cybergun , acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un nouveau contrat de licence exclusive mondiale avec un grand nom de l'armement américain, Shadow Systems LLC (Shadow Systems).

Shadow Systems est une entreprise américaine basée au Texas spécialisée dans la production de pièces et d'accessoires pour les armes à feu, en se concentrant principalement sur la plateforme GLOCK. La société a été fondée en 2015 par des vétérans de l'armée américaine et des experts en armement, avec l'objectif de créer des armes de haute qualité et des accessoires pour les utilisateurs exigeants.

La gamme de produits de Shadow Systems comprend des pièces et des accessoires pour les pistolets GLOCK, tels que des canons, des culasses, des châssis de cadre, des kits de détente, des chargeurs, des viseurs et des lumières tactiques. En plus de ces pièces individuelles, Shadow Systems propose également des pistolets complets basés sur la plateforme GLOCK, ainsi que des kits de conversion pour les pistolets GLOCK existants...