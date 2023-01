Cybergun se prépare à devenir une commandite par actions

(Boursier.com) — Cybergun a convoqué ses actionnaires en Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), le 3 mars 2023 à 10h à Suresnes. A cette occasion, les actionnaires seront appelés à se prononcer sur :

- la mise en place d'une nouvelle structuration juridique avec une transformation de la société, actuellement constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par action (SCA) ;

- un renouvellement technique des délégations de compétences déjà en vigueur et nécessaires à la mise en oeuvre d'éventuelles opérations financières, en conséquence de la transformation en S.C.A.

Afin de protéger ses actifs stratégiques d'une prise de contrôle hostile, le conseil d'administration a estimé opportun et nécessaire de proposer aux actionnaires de Cybergun de transformer la société, actuellement constituée sous forme de société anonyme, en société en commandite par actions.

En cas de transformation de Cybergun en société en commandite par actions, la société Cybergun Développement, société par actions simplifiée contrôlée par HBR Investment Group, en serait l'unique associé commandité, devenant ainsi responsable solidairement et indéfiniment des dettes de la société.

"Il y a un décalage énorme aujourd'hui entre ce que vit le Groupe Cybergun de l'intérieur, avec la montée en puissance du pôle Miliaire qui devrait représenter plus de la moitié de l'activité en 2023, et la situation boursière de la société", explique Hugo Brugière, PDG de Cybergun, qui poursuit : "Je ne veux pas exposer des actifs stratégiques pour l'industrie française de défense aux spéculateurs ou pire à des intérêts étrangers. C'est la raison pour laquelle je suis prêt à m'engager encore plus fortement dans le futur de Cybergun"

Rappelons que Cybergun a renforcé en 2022 son engagement dans le domaine Militaire avec un chiffre d'affaires qui atteignait, à fin octobre 2022 (10 mois d'activité), 13,4 ME, soit 37% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. Ces activités intègrent des programmes sensibles réalisés en sous-traitance pour plusieurs grands noms dans les secteurs de l'énergie, du médical, du pétrole et de la défense et par la vente d'ensembles et sous-ensembles pour de grands donneurs d'ordres de la défense. Ce pôle d'activité vise 33 ME de chiffre d'affaires en 2023 auxquels viendront s'ajouter 11 ME de revenus générés par l'intégration de Verney-Carron, plus ancien manufacturier d'armes français.